Īsumā
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Atkal manīts lācis
Pagājušajā nedēļā medību kluba “Sātiņi” platībās Novadnieku pagastā fiksēti lāča ķepu nospiedumi. Reaģējot uz situāciju, pārvalde savā feisbuka lapā izplatījusi informāciju iedzīvotājiem par to, kā rīkoties, ja mežā sanāk satikties ar šo plēsēju. Lai gan lācis, visticamāk, cilvēku pamanīs pirmais un pats dosies prom, jāzina, ka nedrīkst dzīvnieku izaicināt ar asām kustībām vai dzīt prom. Lēnām jāatkāpjas un jāmeklē drošs patvērums, paturot dzīvnieku redzeslokā. Ja lācis apdraud cilvēkus vai uzvedas agresīvi, jāzvana 112.
Sports bez maksas
Brocēnu vidusskolas Sporta centrā ar derīgu apliecību “Goda ģimene” iespējams saņemt 100 % atlaidi publiskās slidotavas, basketbola zāles un trenažieru zāles apmeklējumam. Pirms apmaksas jāuzrāda apliecība un personu apliecinošs dokuments. Pakalpojumu pieejamība atkarīga no Sporta centra darba laika un noslodzes.
Meklē gada brīvprātīgo
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus ikgadējai brīvprātīgo godināšanai. Pretendentus var pieteikt četrās nominācijās: “Gada brīvprātīgais”, “Gada brīvprātīgā darba koordinators”, “Gada brīvprātīgā darba organizētājs” un “Gada notikums”. Godinās cilvēkus un organizācijas, kas ar savu brīvprātīgo darbu sniedz ieguldījumu sabiedrības labā un veicina brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. novembrim, aizpildot anketu Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē.
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