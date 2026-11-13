LĀPU GĀJIENĀ
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LĀPU GĀJIENĀ. Saldū Lāčplēša dienai par godu rīkotajā gājienā devās apmēram 6000 cilvēku. Pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktore Maija Rjabova lēš, ka šoreiz dalībnieku bija vairāk nekā pērn. Pasākumam pieteicās ne vien skolas, darba kolektīvi un zemessargu vienības, bet arī topošie karavīri no Skrundas puses un Saldus novada pašvaldības sadraudzības pilsētu pārstāvji. Lāpu gājieni notika arī citviet novadā — Brocēnos un Blīdenē.
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