Saldū sniegu no ielām tīrīs

Lai gan diezgan liela daļa no ielu tīrīšanai ziemas sezonā paredzētās naudas jau iztērēta, Saldū ielas tīra un turpinās to darīt - informēja pilsētas domes izpilddirektors Āris Nārvils.

Ziemas sezonai paredzēti 14 tūkstoši latu - ne tikai sniega tīrīšanai un izvešanai, bet arī smilts un sāls maisījuma iegādei ielu kaisīšanai. Vēl tikai tiek aprēķināts, cik daudz naudas jau iztērēts, taču Ā. Nārvils lēš, ka varētu būt jau puse no summas. "Pašvaldībām ar finansējumu nav diezin cik spīdoši, jo autoceļu fonds nenodrošina simtprocentīgu naudas līdzekļu ienākšanu mūsu budžetā. Par decembri mums vispār nekas nav ieskaitīts," teica Ā. Nārvils.

Līdz šim ielas Saldū pēc iespējas tīrītas. No galvenajām ielām vienreiz sniegs ir izvests, šonedēļ vedīs vēlreiz. Ļoti lielus sarežģījumus rada personiskās automašīnas, kas novietotas ielu malās un māju iekšpagalmos, tādējādi traucējot ne tikai sniega tīrīšanu. Svētku dienās palika neizvesti atkritumu konteineri Jelgavas un Rīgas ielas kvartālā, jo speciālā dienesta mašīna nevarēja pabraukt garām pie Jelgavas ielas 21. nama blīvi novietotajām automašīnām.

Tīra ne tikai galvenās, bet arī visās pārējās ielās. Ja kādā tas nav izdarīts, Ā. Nārvils aicina par to informēt.

No 1. janvāra pašvaldības sētnieki strādā SIA "Saldus namsaimnieks", bet par viņu darba kontroli atbildīga Indra Gotlība, kam šī ziema būs pamatīgs pārbaudījums jaunajā amatā. Ja sētnieki savu darbu nebūs padarījuši, viņiem var samazināt piemaksu. Taču ietves netīra tikai pašvaldības sētnieki. Tā kā namīpašumi pieder dažādiem saimniekiem, par ietves notīrīšanu pie tiem atbildīgi to apsaimniekotāji, individuālajās mājās - to īpašnieki. Pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis pastāstīja, ka pirms svētkiem vairāk nekā 10 personas jau brīdinātas. Par ietves netīrīšanu var sodīt arī ar naudas sodu līdz 50 Ls.