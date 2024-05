"Kad esmu tālu, tālu, man ļoti gribas mājās."

NEAIZMIRSTAMI. Attēlā - Medņi ar Vairu Vīķi-Freibergu un Imantu Freibergu. "Skolas laikā domāju, ka man būs daudz bērnu - 15, jo redzēju, kā no Saldus slimnīcas uz bērnunamu aizved trīs pamestus puisīšus. Medmāsiņai teicu, ka reiz visus šos bērnus es izaudzināšu," - skatoties šajā foto, atminas Daila Medne. "Arī tagad esmu vēlējusies pieņemt kādu bērnunama meitenīti." FOTO - JURIS KRŪMIŅŠ

Šķēdenieku DAILAS un GUNĀRA MEDŅU ģimene bija starp tām 28 Latvijas ģimenēm, kuras pie sevis decembrī ielūdza Valsts prezidente.

Šo notikumu "Dumbrājos" atminas labprāt, jo Rīgas pilī tikusi baudīta īpaša uzmanība un cieņa. Ikviena ģimene sasveicinājās ar Vairu Vīķi-Freibergu un Freiberga kungu, kā arī ar viņiem nofotografējās.

"Madars pirmais sniedza roku un teica: "Labdien!" Prezidente vaicāja, kā puiku sauc un cik viņam gadu. To pašu jautāja arī Mārtiņam, bet Kristapam sacīja: "Tev mazie brāļi noteikti jāpieskata." Kristaps piekrītoši un nopietni pamāja ar galvu," - par tikšanos stāsta Daila.

Sasveicinājusies ar ģimenēm, prezidente sacīja uzrunu. Visi tika aicināti pie cienastu galda, bet pēc Pētera Liepiņa koncerta iededza lampiņas Rīgas pils eglē.

Daila smej, ka vislielāko satraukumu pieņemšanā radījis mediju pārstāvju kuplais pulks. Viss notiekošais tika fiksēts ar fotoaparātiem un televīzijas kamerām, gaismām zibot un aparātu klikšķiem skanot.

Kad vaicāju, kā lielā ģimenē aug bērni, vecāki saka: "Mācīts jau vien labais, cik katrs pieņēmis - viņa ziņā."

Abi vecākie Medņu bērni ir studenti - Ivetai 20 gadu, viņa mācās Liepājas Pedagoģijas akadēmijā par skolotāju - psiholoģi. Ingum - 18, viņš šogad iestājās Rīgas Tehniskajā universitātē un apgūst mašīnbūves un transporta zinības. Sens šķiet laiks, kad abi bija mazi. Tad mamma mājās pavadīja vien neilgo dekrēta atvaļinājumu. Ivetai vēl nebijis pat gads, kad Daila atsāka strādāt un abus bērnus veda uz bērnudārzu.

Kristaps ir Jaunlutriņu skolas piektklasnieks. Viņš audzis mājās. Kamēr bija dzīva Dailas mamma, viņa pieskatīja mazdēlu, bet vēlāk, kad sākās Medņu zemniekošana, mazais tika visur ņemts līdzi. "Ir bijis arī ļoti grūti," - atminas "Dumbrāju" saimniece. "Mamma slimoja, Kristapu nebija, kam pieskatīt, bet man jābūt kartupeļu laukā. Vilku pa vagu gan grozu, gan puiku un lasīju kartupeļus."

Mazos brāļus palīdzēja auklēt lielie bērni. Visgrūtāk bijis Ivetai, kas tolaik mācījās Jaunlutriņu skolā. Tagad Mārtiņam ir 6 gadi, bet dzīvsudrabam Madaram - 5. "Bērnudārzniekus daudz pieskatījis Kristaps. Rītos, kad esmu kūtī, puikas paši ceļas, Kristaps līdz mazajiem apģērbties, uzvāra brokastīs tēju vai kakao - ko nu kurš dzer -, sasmērē sviestmaizes. Pēc tam iznāk pagalmā pateikt: "Atā, mamm, mēs ejam uz autobusu!" Tā ka reizēm nezinu, ko uzģērbuši," - saka Daila.

Ja vecāki no mājām ilgstošāk aizbrauc, mazie tiek aizvesti pie Gunāra mammas, kas dzīvo netālu, vai arī uz laukiem bērnus pieskatīt atbrauc Dailas māsa no Saldus. Bet Medņi labprātāk uzņem ciemiņus pie sevis, nevis dodas ceļā pie citiem. Vienā automašīnā visi nemaz nevar izbraukt. Tāpēc gandrīz vienmēr māja ciemiņu pilna, un ne vienmēr tās ir svētku reizes. Visi radi lielākoties tepat, Šķēdē, Jaunmuižā, dzīvo, un visi savstarpēji satiek. Laba saprašanās, kopīgi darbi, citu atbalsts - tā ir tradīcija.

Savi pienākumi mājās ir arī katram bērnam. Ingus iet palīgā tēvam kūtī un lauka darbos. Sestdienas un svētdienas Gunārs pat uzskata par īsajām dienām - studenti nāk palīgā. Arī mazie palīdz, cik spēj. Citreiz dara ar prieku, citreiz, kad iesākuši spēlēties, - nelabprāt, kā jau bērni.

Viņiem vecāki palīdz mācībās, īpaši - Kristapam. Mazajiem katru vakaru jāizlasa pasaka, tā ka laiks bērniem jāatrod. Un atrodas arī, kaut tā nekad nepietiek. Visus darbus nemaz nevar padarīt, tāpēc jāizšķiras, ko darīt vispirms, - tā Gunārs.

Katrs bērns raksturā pilnīgi savādāks, kaut arī pēc izskata viņus varētu grupēt - smej tēvs. Iveta ir ļoti centīga un nopietna, bet Ingus sev izvirzot augstus mērķus un ne vienmēr apzinās, kā tos piepildīt. Dažreiz varbūt arī neizprot, ka viss ģimenē jādala uz pieci. Ingus ir liels atbalsts gan mazo audzināšanā, gan arī darbos.

Kristaps ir Medņu mīlestības bērns. Viņam mācības nepadodas viegli, toties ir ļoti laba sirds. Mārtiņš ir nopietns, labprāt ilgstoši zīmē, pēta, viens spēlējas. Toties Madars ir pilnīgi pretējs - viņam gribas iet, skriet, lēkt. Abi auguši gandrīz kā dvīņi. Ja viens ātrāk aizmieg, otram ir garlaicīgi. Tāpat no rīta - ja viens pamodies, drīz tiek pamodināts arī otrs.

"Varbūt bērnu raksturi atkarīgi, kā, viņus gaidot, esmu jutusies es?" - prāto Daila. "Pirms Mārtiņa man bija grūti, biju lēna un čīkstīga, bet pirms Madara jutos viegli, līdz pēdējam gāju avenēs. Citi smēja: tev bērns piedzims mežā."

Nenoturos nepavaicājusi, kā klājas finansiāli, un Gunārs atsmej: "Nav naudas, nav problēmu," bet nopietni piebilst, ka iet visādi. Galvenie ienākumi - piena nauda, arī subsīdijas par govīm. Gada nogalē mājās prātojuši, kā galus savilkt kopā, te atskanējis zvans: ieskaitītas subsīdijas par govīm. Tā arī dzīvo - no reizes līdz reizei. Te iekavē piena naudu, te to izmaksā, te paņem graudus un ilgstoši par tiem nesamaksā, te cer, ka kādudien naudu saņems. Reizēm šķiet: vairs nevarēs nekādi izķepuroties, toties dzīve iegrozās, ka rodas atrisinājums. Ja ne savādāk, kādu latu aizņemas no vecāsmātes.

Visvairāk naudas vajadzīgs studentiem. Kamēr viņi mācījās vietējās skolās, bijis vienkāršāk. Pirmās grūtības izjustas tad, kad uzsākuši mācības Saldū. Tagad abi studē maksas grupā. Ivetai gadā tie ir 250 lati, Ingum - 540, un kur nu vēl citi izdevumi - biļetes, uzturs, apģērbs... "Reizēm, kad saņemam naudu, salieku pa aploksnēm - Rīgai un Liepājai, to aiztikt nedrīkst, lai vai kas," - atklāj Daila.

Taupīt uz ēšanas rēķina jauniešiem ir aizliegts, bet vienalga, taupīgi dzīvojot, abi kaut ko iekrāj un nopērk sev nepieciešamo. Vecāki saprot: bērniem kārojas...

Iveta saka: "Es esmu laimīga, ka man ir tik mīļi vecāki. Viņiem neklājas viegli, ir daudz darba, un dažreiz man gribas iet un izdarīt viņu vietā. Reizēm gan nedēļas nogalē neko negribas darīt, ja bijis daudz jāmācās, bet dažreiz atkal ir gluži pretēji. Kad biju mazāka un ar darbiem netiku galā, gribējās aizbraukt kaut kur ļoti tālu. Bet tad, kad esmu tālu, tālu, man ļoti gribas mājās."