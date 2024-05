Latvijā, pasaulē (3.01.)

Valsts fondēto pensiju shēmā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras līdz šim jau ir ieskaitīti gandrīz 3 miljoni latu. Valsts fondēto pensiju līdzekļu pārvaldītājs - Valsts kase - šo naudu ir ieguldījis valsts parādzīmēs un banku termiņnoguldījumos ar vidējo ienesīguma likmi 6,57% gadā. Kopš fondēto pensiju līmeņa darbības sākuma shēmā ieskaitītie līdzekļi jau ir nopelnījuši procentos 8448 latus.

Firmas SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata: nākamais gads Latvijai kopumā būs pozitīvāks nekā šis, bet par savu personīgo dzīvi šādu pārliecību pauduši 42,4% iedzīvotāju. Par pārmaiņām personīgajā dzīvē visoptimistiskāk ir noskaņoti Vidzemes iedzīvotāji (49,5%), bet vismazāk - Zemgalē (38,4%). Par labāku nākamo gadu valsts dzīvē visvairāk pārliecināto ir Kurzemē (42,7%), bet vismazāk - Rīgā (29,7%). Kopumā visvairāk optimistu ir laukos, bet vismazāk - Rīgā.

Sniegputenis un stiprais vējš nodarījis postījumus Latvenergo Rietumu elektriskajiem tīkliem Kurzemē. 1. janvārī Rietumu elektriskajos tīklos bez sprieguma bijuši 32 transformatoru tīkli, bojāti vairāki posmi 20 kilovatu elektrolīnijās. Visvairāk postījumu nodarīts Skrundā, mazāk - visā Kuldīgas rajonā.

Daugavpils domes deputāti jaunajā gadā nolēmuši atbrīvot no pacientu iemaksām nestrādājošos Daugavpilī pierakstītos penionārus un biedrības Černobiļa locekļus. Daugavpiliešiem pacientu iemaksa nebūs jāmaksā, apmeklējot speciālistus, veicot rentgena un ultraskaņas izmeklējumus un bioķīmiskās analīzes.

No šī gada namsaimnieki no īrniekiem varēs pieprasīt lielāku īres maksu. Līdz šim tās augstākā robeža bija 14,8 santīmi, turpmāk tā būs 24 santīmi par vienu kvadrātmetru. To nosaka likums "Par dzīvojamo telpu īri". Īres maksas griestus namsaimnieki varēs palielināt, īrniekus brīdinot trīs mēnešus iepriekš.

Amfetamīns no bijušajām padomju valstīm draud pārpludināt Zviedriju. Atklāts, ka ceļā uz Skandināviju galvenā amfetamīna tranzītvalsts ir Igaunija. Katru gadu Zviedrijā nelegāli tiek ievestas apmēram 2 tonnas amfetamīna. Vadošie muitas un policijas darbinieki Zviedrijā sacēluši trauksmi, jo šogad tika atklāts tikai 193 kilogramu šīs narkotikas.

Divi nezināmi laupītāji sestdien, sadauzot veikala vitrīnu, ielauzušies ekskluzīvā juvelierizstrādājumu veikalā Londonas Ņūbondstrītā. Tie nolaupījuši rotaslietas vairāk nekā trīs miljonu sterliņu mārciņu (aptuveni trīs miljonu latu) apmērā.

Jaunā gada pirmajā dienā Kvebekas provincē Kanādā atklāta ledus viesnīca. Tās būvei izlietoti 11 tūkstoši tonnu ledus un 350 tonnas sniega. Unikālajā ēkā ir 31 numurs, un tajā apmeklētāji varēs uzturēties, līdz viesnīca izkusīs (apmēram līdz marta beigām). Numuru aprīkojums arī ir no ledus, bet pilnīgam komfortam iemītniekiem tiek izsniegti speciāli guļammaisi.