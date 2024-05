Ģimnāzisti Saldu pārstāv starptautiskā konkursā

Saldus pilsētas ģimnāzijas 9. klašu skolēni - Aiga Ivaščenko, Laura Lielgaidiņa, Kristaps Kauliņš, Mārtiņš Pavlovs - skolotājas Annas Ivaščenko vadībā piedalījās starptautiskajā konkursā "Draugos ar enerģiju" Tallinā.

Lai piedalītos konkursā, mums bija jāveic izpētes projekts. Izvēlējāmies tēmu "Degošo atkritumu izmantošana enerģijas ražošanai", tādēļ bijām mācību ekskursijā uz a/s "Brocēni", kur ieguvām materiālus par atkritumu sadedzināšanu, kā arī klātienē apskatījām riepu un atstrādāto eļļu sadedzināšanas procesu. Uzzinājām daudz, ko vēlāk varējām izmantot projektā. Par to liels paldies a/s "Brocēni" vadībai, īpaši galvenajam tehnologam A. Miezim.

Projektu iesniedzām Rīgas žūrijai. Izvērtējot visus iesniegtos projektus, labākie darbi tika izvirzīti finālam Tallinā. Finālā tikām iekļauti mēs, Saldus pilsētas ģimnāzijas 9. klašu komanda, Jelgavas 1. vidusskolas un Zemgales vidusskolas komanda. Notika saspringta gatavošanās, jo projekts Tallinā bija jāprezentē angļu valodā.

Tallinā prezentācija noritēja veiksmīgi. Kaut arī neieguvām galveno balvu - mobilos telefonus -, kā liela dāvana bija iespēja pavadīt dažas dienas Tallinas pieczvaigžņu viesnīcā "Reval Hotel Olimpia", ieturēt maltītes dažādos restorānos, apskatīt Tallinas centru. Ļoti interesanta bija ekskursija uz "Tallinas zinātnes centru", kur mums rādīja paraugdemonstrējumus, - varējām apskatīt un izmēģināt. Vēlāk arī Somijas zinātnes centra "Heureka" pārstāvis mums rādīja paraugdemonstrējumus, bija arī iespēja piedalīties viktorīnā, kur Latvijas jauktā komanda ieguva 2. vietu.

Par zinātniskāko darbu tika atzīts Jelgavas 1. vidusskolas 11. klašu divu skolēnu projekts. Kopumā Latvijas starts bija veiksmīgs. Izkonkurējām somu un igauņu komandas. Projektā ieguvām jaunus draugus un paziņas, arī lieliski pavadījām laiku.

Martā Somijā notiks Latvijas zinātnes dienas, arī mēs dosimies uz Helsinkiem, lai ar savu projektu iepazīstinātu zinātnes centrā "Heureka".