"Saldus Zemes" abonentu loterijas rezultāti

Galveno balvu - mikroviļņu krāsni - laimējusi saldeniece Lilija Krūzberga.

Redakcijas kolektīvs gadu iesāk ar patīkamu vēsti - "Saldus Zemes" abonentu skaits, salīdzinot ar 2001. gada 1. janvāri, palielinājies par 62.

Prieku gribam sagādāt arī mūsu laikraksta abonentiem, kuri šodien kopā ar avīzi saņem "Saldus Zemes" mēnešu pārliekamo kalendāru. Bet 35 laimīgie, kurus noteicām ar izlozes palīdzību, tiek pie lielākām balvām.

Mikroviļņu krāsni 129 Ls vērtībā saņems saldeniece Lilija Krūzberga no Nākotnes ielas, kafijas automātu - druveniece Ilga Poļikova no Dārza ielas, mikseri - broceniece Māra Eglīte no Skolas ielas, magnetolu - saldeniece Ilze Bruce no Striķu ielas, karstmaižu pannu - jaunlutriņniece Līvija Benuševica no "Grantiņiem", kafijas spiedi - lutriņnieks Arvīds Briedis no Zaļās ielas, tosteri - zaņeniece Ilga Raudone no "Purenēm", fēnu - kursīšniece Terēzija Hantiļa no Kļavu ielas, gaisa sildītāju - sātiņniece Lidija Rancāne no "Skudrām", gludekli laimējusi Anita Mikulāņeca no Būtnāru "Vecbūtnāriem", fēnu - satiķniece Mirdza Kudule no "Kraujām", lokšķēres saņems saldeniece Līgsma Gvardejeva no Blaumaņa ielas, Ilga Ziediņa no Slimnīcas ielas, Natālija Kļaviņa no Jelgavas ielas, ezerniece Ligita Šteinberga no "Drēbniekiem" un nīgrandniece Danute Vaļule no "Zemturiem", ūdens vārāmo krūzi (lielo) - saldeniece Rita Turka no Kalna ielas, ūdens vārāmo krūzi (mazo) - šķēdeniece Elga Akmentiņa no "Kraujām", sieviešu rokas pulksteni - Broņislava Rauda no Veclīkupēnu "Dambīšiem", vīriešu rokas pulksteni - Jānis Taurēns no Novadnieku pag. "Atpūtām", kabatas lukturīšus - saldenieces Ērika Ābele no Kuldīgas ielas, Maija Bitmane no Jelgavas ielas, Lengina Vrubļevska no Striķu ielas, Rubas pagasta iedzīvotājas Aldona Ungeite no "Mežmaļiem" un Skaidrīte Varnaviča no "Liepiņām", modinātājpulksteņus laimējuši saldenieki Herberts Ķemleris no Rūpniecības ielas, Ligita Enzeliņa no Jaunsudrabiņa ielas, Ilonija Sarmiņa no E. Birznieka - Upīša ielas, Herta Lagzdiņa no Rūpniecības ielas, Māra Alkšare no Ezera ielas, Mirdza Pakule no Gravas ielas, Ivars Ēversons no Skrundas ielas, druvenieks Egons Snipke no Skolas ielas, satiķniece Alvīne Kļaviņa no "Egļukalniem" un Lilija Babre no Būtnāriem, Uzvaras ielas.

Balvas varēs saņemt no 7. janvāra laikraksta "Saldus Zeme" redakcijā, Lielā ielā 8, Saldū, katru darba dienu no plkst. 8 līdz 17, sestdienās no 9 līdz 12. Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Loterija tapa sadarbībā ar SIA "NMC Salons visiem".