Spānijā, kur vasara ir vēl oktobrī

“SKATS NO VIDUSJŪRAS. Vizinoties pa jūru ar kuģīti, šādas skaistas dabas ainavas bija vērojamas daudzviet. Pārsvarā kalni, cik vien iespējams, ir apbūvēti, jo līdzenumu Spānijā ir maz. To, ka Spānijā viens no ienākumu avotiem ir tūrisms, nevarēja nejust arī, braucot ar kuģīti. Mūs cienāja ar cepumiem, bet kapteinis, iespaidīga auguma vīrs, katram ar savu roku mutē lēja vīnu no interesantas pudeles ar snīpi. Uz kuģīša bija arī fotogrāfe, kas, braucienam beidzoties, katram piedāvaja nopirkt suvenīru šķīvi, kurā bija braucēja fotogrāfija.”