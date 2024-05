Uzņēmumi var pārreģistrēties trīs gadu laikā

1. janvārī stājās spēkā Komerclikums (KL) un likums, kas nosaka Komerclikuma spēkā stāšanās kārtību.

Līdz ar to no 1. janvāra jauni uzņēmumi jādibina saskaņā ar Komerclikumu. 2. janvārī Uzņēmumu reģistrs uzsāka dokumentu pieņemšanu uzņēmumu pārreģistrācijai Komercreģistrā. To var izdarīt trīs gadu laikā, un līdz ierakstīšanai Komercreģistrā jebkurus grozījumus sabiedrības dokumentos varēs reģistrēt pēc "vecajiem" likumiem. Vienīgie ierobežojumi attiecas uz reorganizācijām, ja to rezultātā rodas jauns uzņēmums.

Uzņēmumi paši var izvēlēties piemērotāko laiku, kad sakārtot dokumentus atbilstoši KL, jo to var darīt līdz 2004. gada 31. decembrim. UR aicina uzņēmējus nesteigties ar uzņēmumu pārreģistrēšanu, bet gada sākumu izmantot, lai iepazītos ar KL reformu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Janvāra sākumā UR izplatīs metodiskos materiālus par pārreģistrāciju, tajā skaitā statūtu paraugus, kas dokumentu sakārtošanu atbilstoši KL ļaus veikt ātrāk un lētāk.

Par uzņēmumu pārreģistrāciju ar Ministru kabineta lēmumu noteikta valsts nodeva 15 lati, savukārt saglabājas līdzšinējās valsts nodevas jaunu uzņēmumu reģistrēšanai. Ieviestas standartizētas pieteikuma veidlapas, kuras uzņēmējiem būs jāaizpilda, iesniedzot dokumentus UR.

Tie uzņēmumi, kuri lēmumu par jaunu uzņēmumu dibināšanu vai reorganizāciju pieņēmuši līdz 2001. gada 31. decembrim, dokumentus UR varēs iesniegt līdz 2002. gada 31. janvārim, un UR tos reģistrēs, nepiemērojot KL prasības.

KL reforma neskar kooperatīvās sabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālos uzņēmumus, kuru galvenais darbības veids ir amatniecība, un mazos individuālos uzņēmumus. Tā neattiecas arī uz jaunu bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību un bezpeļņas akciju sabiedrību dibināšanu un reģistrēšanu UR.