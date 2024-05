Katrs trešais vēlas dzīvot Rietumvalstīs

Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju (32,7%) labprāt dotos dzīvot uz kādu Rietumvalsti, ja būtu tāda iespēja, liecina Tirgus un sabiedriskās domas izpētes centra (SKDS) aptaujas rezultāti.

Aģentūra LETA ziņo, ka 12,9% aptaujāto pilnībā piekrituši, ka izdevības gadījumā labprāt dzīvotu kādā Rietumvalstī, bet 19,9% respondentu drīzāk piekrituši šādam apgalvojumam. 27,4% respondentu drīzāk nedotos prom no Latvijas, bet 33,2% ir pilnīgi droši, ka dzīvot uz Rietumvalstīm nedotos. 6,6% atbildi uz šo jautājumu nezināja.

Dzīvot Rietumvalstīs vairāk vēlas gados jaunāki Latvijas iedzīvotāji. Vecuma grupā no 18 - 24 gadiem 55,7% respondentu atzinuši, ka labprāt dotos dzīvot uz Rietumvalstīm, ja būtu tāda iespēja. Šādu atbildi snieguši arī 39,1% respondentu vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 35,1% - vecumā no 45 līdz 54 gadiem un 13,9% - vecumā virs 55 gadiem.

Ārzemēs dzīvot vairāk vēlētos cittautieši, kā arī Rīgas iedzīvotāji.