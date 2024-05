Ceļu transporta negadījumi (8.01.)

Decembrī - 52 negadījumi

Aizvadītā gada decembris negadījumu skaita ziņā (52) ir pārsniedzis visus pēdējo gadu decembrus un arī pārējos 2001. gada mēnešus. Iespējams, te ir kāda saistība ar lielo sniegu. Taču tas autovadītājiem acīmredzot licis arī vairāk uzmanīties, jo dziļā sniega laikā esam iztikuši bez smagiem negadījumiem.

Decembra autoavārijās 1 cilvēks ir gājis bojā, 7 cietuši.

Lielāko daļu negadījumu izraisījuši autovadītāji, kas pārkāpuši kādu no ceļu satiksmes noteikumiem, lielākoties - nav izvēlēts pareizais ātrums.

Vairāk nekā puse (28) no visiem negadījumiem notikusi Saldus pilsētā, bet 9 - uz ceļa Rīga - Liepāja.

Svētki aizrit mierīgi

Ziemassvētkos un Jaungada brīvdienās autovadītāji bijuši salīdzinoši disciplinēti. No 22. līdz 31. decembrim notikuši 17 negadījumi. Bojātas mašīnas, cilvēki nav cietuši. 3 autovadītāji pametuši negadījuma vietu, 1 - braucis alkohola reibumā.

24. decembrī plkst. 14.45 Saldū, Ganību un Skrundas ielas krustojumā, brocenieks Viktors Zīlīte, ar automašīnu GAZ 322132 izbraucot no Skrundas uz Ganību ielu, nedeva ceļu pa to braucošajam VW Golf. Sadursmē bojātas mašīnas. V. Zīlīte no negadījuma vietas aizbrauca.

27. decembrī plkst. 15.45 brocenieks Vadims Žukovs, braucot ar automašīnu VW Jetta, neizvēlējās ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu, un iepretim mājai Saldū, Rīgas ielā 1, ietriecās stāvošajā Opel Omega. Vainīgais aizbēga. Ceļu policija viņu atrada iereibušu. Pats paskaidroja, ka esot dzēris pēc negadījuma.

28. decembrī plkst. 8.10 ceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus 100. km Saldus pagastā kāda vēl nenoskaidrota automašīna sadūrās ar automašīnu Ford Focus, kas tika bojāta. Vainīgais aizbēga. Aculieciniekus ceļu policija lūdz piezvanīt pa telefonu 3802333.

31. decembrī plkst. 16.50 Saldū, krustojumā pie veikala RIMI, iereibušais saldenieks Laimonis Glūdins, braucot ar automašīnu Ford Transit, neizvēlējās drošu distanci aiz priekšā braucošā Fiat Tempra, kuras vadītājs apstājās pirms gājēju pārejas. Sadursmē bojātas mašīnas.

Janvāri iesāk ar 3 negadījumiem

1. janvārī plkst. 20.15 uz vietējas nozīmes ceļa pie mājām "Mazbites" Saldus pagastā traktora (iespējams, T40) vadītājs uzbrauca stāvošai Opel Record, kas tika bojāta. Traktorists aizbrauca. Vainīgais un negadījuma apstākļi tiek noskaidroti.

3. janvārī plkst. 13.10 ceļa Saldus - Ezere 6. km Novadnieku pagastā automašīnas Honda Prelude vadītājs neizvēlējās kustībai drošu distanci aiz priekšā braucošā VAZ 21043. Sadursmē bojātas mašīnas.

3. janvārī plkst. 18 ceļa Rīga - Liepāja 79. km Blīdenes pagastā automašīnas Mazda 626 vadītājs uz slidenas brauktuves neizvēlējās drošu intervālu un aizķēra stāvošu Audi 100. Tā bojāta.

Janvārī ceļu policija aizturējusi 3 iereibušus autovadītājus.

Informēja ceļu policijas

priekšnieka vietnieks

Uldis Plācis