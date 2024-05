Septiņos gados - piecreiz lielāki apjomi

VISPIEREDZĒJUŠĀKAIS DARBINIEKS naftas bāzē ir izpilddirektors Pāvels Beļajevs. Viņš Saldus naftas bāzē sācis strādāt 1970. gadā un kopumā naftas uzņēmumos ar nelielu pārtraukumu nostrādājis 28 gadus. Beļajeva — toreizējā direktora — vadībā arī naftas bāze modernizēta. Beļajeva kungs labprāt dalās atmiņās. Viens no viņa stāstiem ir par traģēdiju 1979. gadā, kad vienā no naftas bāzes rezervuāriem ietriecās lidmašīna: “Lidaparāts devās sēt minerālmēslus, un, paceļoties gaisā, radās traucējumi. Piloti nolēma atgriezties bāzei līdzās esošajā lidlaukā, nevis izmest kravu, kas lidmašīnu noteikti padarītu vadāmāku. Nolaižoties tā zaudēja vadības kontroli un ietriecās vienā no rezervuāriem. Lai gan lidmašīna aizdegās un piloti aizgāja bojā, klāt stāvēja arī veiksme — tvertnei bija bojājums pārdesmit centimetrus virs degvielas līmeņa. Ja būtu kaut nedaudz zemāk un tā būtu izplūdusi, nelaime vispār būtu neaptverama.” Pēc vairākiem gadiem ar šo rezervuāru gadījies kuriozs: “Beidzot nolēmām to salabot, ataicinājām metinātājus. Vienubrīd skatos pa logu — rezervuārs deg kā lāpa! Tik vien attapos kā piezvanīt ugunsdzēsējiem, un skrienu uz turieni. Te paceļu acis — uguns vairs nav. Izrādās, visus šos gadus mazliet degvielas bija saglabājies caurulē rezervuāra vidū, un ar vienu dzirksteli pietika, lai uzšautos liesmas. Zvanu atkal ugunsdzēsējiem, lai šurp nebrauc, bet tur man atbild — neviens nav izbraucis, es nemaz no krēsla neesmu piecēlies, aiz šausmām nevarēju pakustēties…” Arī tagad naftas bāzes darbinieki uztraucas ikreiz, kad svētkos virs šīs teritorijas tiek vizināti pasažieri. Tas ir pārāk bīstami.