Pēc ilga pārtraukuma notiek angļu valodas nometne

"Šīs dienas bija tik vērtīgas, ka arī man, skolotājai, tajās bija, ko gūt, kur nu vēl skolēniem," - par nometni stāsta Druvas vidusskolas angļu valodas skolotāja Liāra Beļkeviča.

3. un 4. janvārī Saldus pilsētas ģimnāzijā notika nometne vidusskolēniem, kuriem bija labākie rezultāti decembrī notikušajā angļu valodas rajona olimpiādē. Nometni sagatavoja un vadīja četras angļu valodas skolotājas - Antra Dukāne no Druvas vidusskolas, Liāna Brizga no ģimnāzijas, Inese Egle no Saldus 2. vidusskolas un Olga Bronšteina no Brocēnu vidusskolas.

"Vidusskolēni mācījās, kā pareizi angliski rakstīt vēstules, esejas un stāstus. Mērķis - lai viņus pēc iespējas labāk sagatavotu valsts olimpiādei, kā arī 12. klases eksāmenam. Materiāls, ko viņiem piedāvāja, bija aizraujošs un ļoti noderīgs," - L. Beļkeviča gandarīta.

Skolotāja prognozē, ka skolēni, kas skolu pārstāvēja nometnē, kopā ar skolotājām līdzīgas mācības varētu organizēt arī savās skolās un iegūtās zināšanas nodot tālāk skolasbiedriem. Tā būtu lieliska iespēja, jo stundās skolotājam tam neatliek laika, bez tam ne katram ir iespēja sameklēt tik daudz materiālu, cik bija nometnē.

Kad tuvosies eksāmeni, tad skolēniem būs iespēja pārliecināties par nometnē gūto, jo eksāmenā noteikti tiek iekļauta eseja, noteikti ir arī jāraksta vēstule.

Angļu valodas nometni finansiāli atbalstīja Izglītības pārvalde, to organizēt palīdzēja pārvaldes galvenā speciāliste Ilze Vītoliņa.