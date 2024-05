Veiksmīgi izvairījušies no sniegputeņiem

Starptautisko pārvadājumu mašīnas no mūsu rajona, šķiet, veiksmīgi izvairījušās no satiksmes sastrēgumiem Polijā pērnā gada nogalē milzīgā sniegputeņa dēļ. Piemēram, "Saldus ceļinieks", sekojot līdzi laika ziņām, dažu reisu pat aizkavējis, lai dotos ceļā daudzmaz drošos apstākļos. Bet "DLL Plus" pārvadātāji izbraukuši, kad satiksme Polijā atkal tika atjaunota.