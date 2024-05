Vācijas vīna kalnos un ļaudīs

Next

Par divos mēnešos Vācijā redzēto ir ļoti daudz iespaidu. Esmu pārliecināta, ka, dodoties uz svešām zemēm, katrs cenšas stāstīt par mazo Latviju kā visskaistāko zemi, parādīt mūsu tautas vislabākos tikumus: darba un dabas mīlestību, uzticību draugiem, ka uz mums var paļauties. Ja patiesi mīlam savu zemi, spējam labāk saprast un cienīt citas tautas un citu kultūru.

Atrodu sadarbības partnerus

Oktobrī un novembrī Bavārijas zemē man bija iespēja stāstīt par Latviju un kaut mazliet parādīt, ko latvietis spēj. Daudz nācās runāt par Rīgu, tās 800 gadu jubilejas svinībām. Rādīju fotoalbumus ar "ĒVAS" biedru darbiem, Lidijas Klūgas austos linu dvieļus un galdautus ar smalkajiem mezglojumiem. Par Latvijas dabu bez vārdiem spēja ieinteresēt Irēnas Vītoliņas fotogleznas.

Kā allaž, kad esmu ārzemēs, cenšos iegūt sadarbības partnerus, lai parādītu pasaulei mūsu ļaužu darbus un garamantas. Šoreiz ieguvu atsaucību novada centrā Kicingenā (Kitzingen), esmu uzaicināta uz pilsētas domes sēdi janvārī, lai stāstītu par piedāvāto kultūrprogrammu. Lielākais satraukums bija atrast Saldū dziedošus, ieinteresētus cilvēkus (ne vairāk par 20), kuri uz Vāciju dotos koncertēt. Sākumā biju cerējusi savam korim "Saldava" piedāvāt šādu braucienu. Kolektīvs ir nedalāms, bet visu kori Vācijā uzņemt nevar. Laimīgi atradu pašu rajonā atsaucīgu cita kolektīva vadītāju, kurš izprata, ka šis brauciens veicinās divu tautu kultūrsakarus.

Ik brīdi domās salīdzināju dzīvi Vācijā ar dzīvi Latvijā. Bieži vien noskumu, ka laikam gan nekad neredzēšu savu zemi tik sakoptu un ļaudis - tik pārtikušus vai vismaz labi iztikušus. Dažkārt pret vāciešiem jutu pat balto skaudību un brīnījos, dzirdot, ka vācieši ar daudz ko nav apmierināti. Viņus uztrauc, ka ezeros un upēs piesārņots ūdens un peldēties nedrīkst. Daudzi pārtiku iegādājas tā saucamajos zemnieku ekoveikalos, kur visas preces ir dārgākas nekā parastajos. Vācieši arī uztraucas, ka jaunatne zaudē interesi par Vācijas kultūrmantojumu un arī nācijas pašlepnumu.

Vācijā dzīvojot, pārdomāju arī mūsu ilūzijas par Eiropas Savienību. Novadā, kur dzīvoju, tikpat kā neviens nezina, kas ir Baltija un Latvija. Bet mēs ar Vāciju gribētu būt vienā - ES ģimenē. Var iedomāties situāciju, ka bagāts vācu puisis grib pārvest mājās svešas tautības nabadzīgu līgavu, par kuras ģimeni neviens neko nezina. Es pilnīgi saprotu, ka labi nodrošināta, stabila sabiedrība nevēlas pie savas zupas terīnes laist nabadzīgas valstis. Kādēļ viņi ar savu labumu lai dalītos un pieļautu situācijas pasliktināšanos savā zemē, ģimenē? Tādēļ pašā Eiropas Savienībā ir tik daudz pretinieku paplašināšanas procesam. Un vai mums garšos smalkos traukos ielietais ES ēdiens, ja paši esam noskranduši?

Pastāv gan mazas, gan lielas saimniecības

Ciemats, kur abas ar draudzeni dzīvojām, strādājot gan mājās, gan vīnogu novākšanā, atrodas Mainas upes ielejā un ir stāvu pakalnu ieskauts. Visi pakalni ir vīnkoku dārzi. Ogas pārsvarā novāc ar kombainiem, bet ļoti stāvos pakalnos vīnogu ķekarus strādnieki griež ar nelielām dārznieku šķērītēm. Vietējie pieraduši pie skaistās ainavas, tādēļ brīnījās, ka jūsmojam par dabu, tikušas galā ar kārtējo vīnogulāju rindu. Skats no kalna virsotnes - pasakains. Dziļi lejā kā zaļumu ieskauts sārts zieds guļ ciemats. Lai gan, griežot ķekarus, vīnogas var ēst, cik gribas, pirmajā dienā no satraukuma neapēdu nevienu ogu. Lielās firmas īpašnieks, gados jauns cilvēks, kādu laiku strādāja līdzās, šķiet, vērtēdams, vai mani vērts aicināt arī uz nākamajām vīnogu vākšanas dienām. Priecājos, ka nepaliku kaunā un tiku uzaicināta arī uz vīnogu ziemas lasīšanu janvārī. Tad salušas ogas vāc īpašam ledusvīnam. Tas ir visdārgākais vīns, un tā iegūšanas tehnoloģija atšķiras no parastās.

Strādājām pie vairākiem vīndariem, kuriem pieder lielākas vai mazākas vīnkoku plantācijas. Valsts politika dod iespēju saimniekot gan lielām, gan mazām saimniecībām, ja vien to īpašnieki ir pietiekami aktīvi un radoši. Apkaimē lielākā firma "Karl Burrlein" ir vienas dzimtas vairāku paaudžu veidota. Šī firma gatavo vīnu no dažādām vīnogu šķirnēm, un vīniem ir atbilstoši nosaukumi "Riesling", "Muller- Thurgau", "Silvaner" un citi. Bija patīkami bija strādāt kopā ar draudzīgiem un atsaucīgiem strādniekiem. Īpašnieka māte mums gatavoja visgaršīgākās maltītes. Trīs ēdienreizes bija kā jauks rituāls, kurā netrūka joku un smieklu. Galdus un ēdiena termosus atveda īpašā autobusiņā un turpat vīnkoku pakalna piekājē tos apklāja ar skaistiem galdautiem - kā lielos svētkos. Saimniece Gerda Burrlaina ikreiz apjautājās, vai nav kādu īpašu vēlēšanos. Darbs ik dienu sākās astoņos no rīta un beidzās piecos pēcpusdienā. Par katru darba stundu saņēmām 10 vācu markas.

Vīndaru sētā visi darbi notiek kā uz delnas, ikviens klients var vērot, kā tiek darīts vīns. Mājīgi iekārtota degustācijas telpa, tajā ir arī pašreizējā jaunā saimnieka Frīdriha tēva Karla Burrlaina akvareļi. Būdams karavīrs 2. pasaules karā, viņš izgāja grūtos kara ceļus un bijis arī Rīgā. Pēc tam kritis gūstā un četrus gadus bijis gūstekņu nometnē Sibīrijā. Tur zaudējis veselību, tādēļ firmas vadību uzticējis dēlam, bet pats nododas gleznošanas priekam. Dēls ar uzņēmuma vadīšanu tiek galā visai veiksmīgi, tēvs nejaucas, bet palīdz ar padomu. Firmas slavu vairo tas, ka vīnogu audzēšanā nelieto nekādas ķimikālijas. Ogas ir ekoloģiski tīras, tādēļ firmas produkcija ir speciālie ekovīni. Lielus zaudējumus vīnkopjiem sagādā strazdu bari, bet putnus iznīcināt nedrīkst, tādēļ vīna dārzos uzstādīti īpaši skaņas automāti, kuri atskaņo šāvienam līdzīgu troksni vai strazdu trauksmes kliedzienus, un tā ogu laupītājus aizbaida no vīna dārziem.

Dziedātāji mēģina pie ... vīna glāzes

Ciematā ir spraiga kultūras dzīve, daudz iespēju piedalīties pašdarbības kolektīvos, arī citās nodarbēs - vingrošanas, riteņbraucēju, akordeona spēles, floristikas un citās grupās. Uzzināju, ka tur darbojas jauktais koris, un izlēmu aiziet uz mēģinājumu. Tie notiek ik pirmdienu. Ciemata dziedāšanas biedrība dibināta 1947. gadā, kopš tā laika pastāv jauktais koris, bet ir arī vīru, jauniešu un bērnu koris.

Neviļus salīdzināju vācu jauktā kora nošu glabātājas nošu lapu kaudzi ar to, cik liela tā būtu "Saldavas" ilggadējā diriģenta Daumanta Reitera darba mūžā. Mūsējā noteikti daudzkārt biezāka. Vācu koris ir aptuveni 25 līdz 30 dziedātāji, bet skan labi. Dziesmas ir vienkāršākas nekā mūsu koriem, tomēr dzirkstošas. Laikam tāpēc, ka tā ir vīndaru zeme. Divos mēnešos kopā ar vācu kori piedalījos pāris kora jubilāru sveikšanā, kādas kora dalībnieces vecāku sumināšanā zelta kāzu jubilejas koncertā, koru sadraudzības vakarā.

Visspilgtākais iespaids paliks no pirmā mēģinājuma vakara. Lielajā zālē puslokā salikti galdi, katram dziedātājam pie tiem sava vieta, vāzītēs ziedi (kā vēlāk izrādījās - mākslīgi), katram priekšā liela glāze ar vīnu, sulu vai alu. Nodomāju, ka koris ko svin. Bet izrādījās, tādi ir visi kora mēģinājumi.

Jauktā kora diriģents ir jauns, ļoti enerģisks un prasīgs. Pavisam vienkārši viņš panāk, ka uzmanība tiek veltīta tikai mēģinājumam. Ja kāds vēlas parunāt ar savu blakussēdētāju, diriģents smaidot gaida, kad saruna būs pabeigta. Bet parasti nav ilgi jāgaida. Tāda nopietna attieksme ir ļoti patīkama, jo dziedātājiem un diriģentam ļoti rūp, lai labi skan, lai melodijas ir izteiksmīgi niansētas.

Dziedātāji nepazīst tiekšanos pēc godalgotām vietām un slavas, bet dzied sava prieka pēc. Nav ne komisiju, ne žūriju un tādas vērtēšanas, kā ir pie mums. Bet tur arī nav tādu izcilu Dziesmu svētku, kādi ir Latvijā. Vācijā jūtams kopānākšanas prieks, jo ģimenes dzīvo savrupu dzīvi un reti satiekas pat tad, ja dzīvo kaimiņos vairākstāvu privātmājās. Visur ir tīrība un sakoptība, pie visiem logiem uz palodzēm krāšņi ziedi, pie ieejas durvīm - gadalaikam piemērots dekors. Vēroju, kā vasaras dekorus nomainīja ar rudens veltēm. Tie ir gaumīgi un ar mīlestību darināti.

Riteņbraukšana ir dzīvesveids

Jauki ir riteņbraucēju celiņi gar Mainas upes krastu. Mainā peld liellaivas un pasažieru kuģi, bet mēs ar divriteņiem cenšamies tos apdzīt. Riteņbraukšana Vācijā ir dzīvesveids - brauc ne tikai ļaudis jaunos un vidējos gados, bet arī pavisam maziņi un sirmgalvji. Izbraucienos parasti dodas visa ģimene, un mazākie lepni sēž tēva vai vecmāmiņas ritenim piestiprinātā sēdeklītī. Sākumā bija dīvaina izjūta, ka ikviens braucējs sveicina, bet pie tā pieradām, un arī mēs sveicinājām pretībraucošos.

Nereti tiek rīkotas riteņbraucēju ekskursijas, bet vakarā, atgriežoties ciematā, ļaudis sapulcējas kopīgā iespaidu vakarā. Tradicionālie svētki tiek svinēti ar gājieniem, pūtēju orķestri. Ar milzīgu atsaucību ciematā klausītāji apmeklēja bērnu un jauniešu jauniestudējumu - vietējā vīru kora diriģenta komponēto mūziklu. Bērnu un jauniešu kori un mazie solisti pārliecinoši rādīja, ko sagatavojuši gadu ilgajos mēģinājumos. Visu nedēļu šis mūzikls bija ļoti labi apmeklēts. Noslēguma izrādē katrs aktieris saņēma balvu - lielu piparkūku sirdi un biļeti uz operas izrādi Vircburgas pilsētā. Mūzikla mērķis - likt padomāt, kā nepazaudēt cilvēcību augstu tehnoloģiju laikmetā, kā iemācīties uzklausīt cita sāpi, palīdzēt.

Viena no manām mīļākajām vakara nodarbēm bija vācu sakāmvārdu, parunu un gudru cilvēku domu tulkošana. Varbūt citiem vārdiem izteiktas, tās ir arī latviešu folklorā, jo vispārcilvēciskās vērtības visur pasaulē ir vienādas: "Mātes mūsu garam dod siltumu, tēvi - gaismu".