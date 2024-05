Šogad iedzīvotājiem būs jauna kārtība norēķinos par dabasgāzi

"Kāpēc gāzes kantoris ievieš pa pastu sūtāmas kvītis?" vēstulē redakcijai raksta saldeniece L. Šenberga.

"Kam vajadzīgi šie liekie izdevumi - apmaksāts sūtījums man, apmaksāta atbilde gāzes uzņēmumam? Līdz šim pirms maksāšanas katrs pats nolasīja sava gāzes skaitītāja rādītājus, maksājumu tabulā atrada patēriņam atbilstošo summu un ierakstīja to savā abonenta grāmatiņā."

"Latvijas gāzes" Liepājas iecirkņa klientu daļas administratore Saldū Inga Kociņa pastāstīja, ka no šī gada iedzīvotājiem būs jauna kārtība norēķinos par patērēto dabasgāzi. Ņemot vērā skaitītāja nolasīšanas kartiņā uzrādītos datus (šādas kartiņas īsi pirms gadumijas pa pastu saņēma visi dabasgāzes patērētāji), katram abonentam tiks aprēķināts vidējais gāzes patēriņš 2001. gadā un no tā izrēķināts tā saucamais izlīdzinātais patēriņš mēnesī (gada patēriņš izdalīts ar 12 mēnešiem). Līdz ar to šogad katru mēnesi par gāzi būs jāmaksā vienāda summa - kāda katram būs aprēķināta.

Solīts, ka katram iedzīvotājam kopā ar 12 samaksas kvītīm par šo gadu tiks izsūtīta arī vēstule, kurā būs izskaidrota jaunā kārtība. Jaunās samaksas kvītis "Latvijas gāze" sola izsūtīt pēc 25. datuma. Ja kāds par patērēto dabasgāzi grib samaksāt agrāk, šomēnes to vēl var darīt ar vecajām norēķinu grāmatiņām.

Gada beigās katram pa pastu atkal tiks izsūtītas skaitītāja nolasīšanas kartītes. Pēc to aizpildīšanas un nosūtīšanas atpakaļ atkal tiks aprēķināts vidējais patēriņš - šoreiz 2002. gadā. Ja gāzes patēriņš šogad būs mazāks, nekā vidēji bija aprēķināts, un cilvēks būs pārmaksājis, viņam nākamā gada sākumā šī summa tiks atrēķināta. Savukārt, ja šogad gāze tiks tērēta vairāk, iztrūkstošā summa nākamgad būs jāpiemaksā.

Ja februāris jau tuvojas noslēgumam un jaunās kvītis vēl nav saņemtas vai arī ir kādi citi jautājumi un neskaidrības, dabasgāzes patērētāji var griezties personīgi abonentu daļā Saldū, Kuldīgas ielā 84, vai arī piezvanīt pa telefonu 22067.