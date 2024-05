Tiekas dzimtsarakstu nodaļu pārziņi

Saldus dzimtsarakstu nodaļā pulcējās rajona pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu pārziņi. Bija gan nopietnas runas, gan koncerts un atrakcijas. Sumināja kolēģes, kas šajā darbā nostrādājušas vairāk nekā 20 gadus, - Dzintru Mucenieci no Blīdenes, Liju Meļķerti no Jaunlutriņiem, Gaismu Kolginu no Saldus, Ausmu Liepu no Saldus pagasta, Dainu Rubuli no Novadniekiem. Sirsnīgus sveicienus sakarā ar bērniņa piedzimšanu no kolēģēm saņēma zaņeniece Aiga Jurova. Bet Brocēnu, Lutriņu un Saldus pagastā ir visvairāk reģistrēto dzimtsarakstu aktu (neskaitot Saldu). Interesanti, ka pašas mazuļu reģistrētājas nevarēja uzminēt pērn populārākos bērnu vārdus.