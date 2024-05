"Priekšnams" - interesants ne tikai jauniešiem

Arī Brocēnu poproka grupa Ēnas piedalījusies Radio SWH raidījumā "Priekšnams", kurā tika ļauts pilnībā izpausties Latvijas jaunajām grupām.

Projekts kļuvis populārs

"Priekšnams" ir gandrīz stundu garš raidījums par un ar Latvijas jaunajām grupām. Parasti ar studijas viesi - jaunu mūziķi vai kādu cilvēku, kas ar mūziku ir saistīts. Sarunas tēma studijā aizskar mūzikas robežas (cik tālu, atkarīgs no uzaicinātā cilvēka). raidījumu vada mūziķis un radio balss Māris Žigats, kurš ir grupas Pienvedēja piedzīvojumi solists un, var gadīties, turpat studijā arī dzied.

Kā katram sevi cienošam mūzikas raidījumam, arī šim ir savs TOP 5, par kuru var balsot mājas lapā - www.radioswh.lv sadaļā Raidījumi. (Tajā var uzzināt arī par raidījuma megaherciem un raidlaiku.) Jums noteikti vajadzētu zināt (citu iespēju nepieļauju), ka šajā raidījumā bijusi intervija arī ar Ēnām, un viņu dziesmas She was so... un Rainbow kādu pusgadu bija šajā topā, dažbrīd ieņemot pat labāku pozīciju nekā Ozols.

Koncerts notiek Metro klubā

Decembra pēdējā ceturtdienā piedalījos "Priekšnama" rīkotā koncertā klubā Metro. Uz to aizbraucu tīri spītības dēļ, jo mana veselība (kuru tajā brīdī biju pārdēvējusi par neveselību) nebija gluži laba. Ierados pāris stundu agrāk, lai izbaudītu grupu sauncheku (mēģinājumus), jo tie man vienmēr patikuši labāk (tajos vienkārši ir jautrāk!).

Vakarā bija paredzēti Dzelzs vilks, The Mundane, Mary Jane, Skumju akmeņi - par kluba apmeklētību nevarēja sūdzēties. Pilns klubs ar mūziku izslāpušiem jauniešiem, un nevienas brīvas vietas, kur apsēsties. Grupas spēlēja labi, bet, par nelaimi, atgadījās dažādas ķibeles, kuras palikušas prātā arī pēc notikuma. The Mundane solists Gatis paspēja sabojāt mikrofonu, bet kāds priekšā stāvošs fans to salaboja. Vienmēr jautrā (pilnīgi nopietni!) Kristapa ģitārai pārtrūka stīga, kuras maiņas laikā Gatis kārtīgi izrunājās ar klausītājiem. Notika vēl šis tas, bija laba mūzika, bija jautri.

Sekosim līdzi, kā turpmāk attīstīsies "Priekšnama" grupas!