Sporta ziņas (26.03.)

PIEROBEŽAS SPORTA SPĒLES

Sacensībās svara bumbu celšanā piedalījās 27 stiprinieki no 4 pagastiem. Komandu vērtējumā 1. vieta "Ezerei", 2. - "Zaņai", 3. - "Nīgrandei".

Individuāli svarā līdz 60 kg 1. R. Gosts no Zaņas, 2. E. Lukaševics no Vadakstes, 3. M. Mūrnieks no Zaņas; svarā līdz 70 kg 1. M. Žentiņš no Zaņas, 2. V. Pavlovs no Nīgrandes, 3. L. Mačjuks no Vadakstes; sv. līdz 80 kg 1. U. Sauja no Nīgrandes, 2. A. Bahs no Ezeres, 3. A. Virts no Zaņas; sv. līdz 90 kg 1. T. Pilibaitis no Ezeres, 2. M. Jurševskis no Nīgrandes, 3. A. Kinstlers no Zaņas; sv. virs 90 kg 1. U. Puķe no Ezeres, 2. M. Liekmanis no Nīgrandes, 3. P. Prūsāns no Ezeres.

FUTBOLS

Latvijas čempionāta telpu futbolā Kurzemes zonas 1. līgas pēdējās kārtas sacensībās "Saldus FK" spēlēja neizšķirti 5:5 ar Liepājas "Varavīksne", ar 4:1 uzvarēja "Ventspils naftu" un ar 3:5 zaudēja "MC Korsāriem" no Engures. Par labāko spēlētāju turnīrā tika atzīts "Saldus FK" pārstāvis Eduards Kudrašovs.

Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja "Ventspils nafta", 2. - "MC Korsāri", 3. - "Saldus FK", 4. - "Varavīksne", 5. - Kuldīgas "Vulkāns".

Rajona čempionātā telpu futbolā A gr. notika spēles: "Traktoru serviss" - "Celtnieki" 3:3, "Saldus FK jaunieši 1" - "Elektro" 8:3.

B gr. spēles: "Saldus FK jaunieši 2" - "Lutriņi" 6:5, "Skrunda" - "Ardeks 1" 5:1, "Tehnikums" - "Ardeks 2" 4:14, "Policija 2" - "Lutriņi" 2:5, "Saldus FK jaunieši 2" - "Skrunda" 2:6, "Ardeks 1" - "Tehnikums" 14:4, "Ardeks 2" - "Policija 2" 8:4, "Skrunda" - "Tehnikums" 9:2, "Lutriņi" - "Ardeks 1" 8:4, "Ardeks 2" - "Saldus FK jaunieši 2" 6:2.

Rezultatīvākais spēlētājs šajā kārtā bija Normunds Sprieslis, kurš iesita 16 vārtus.

Turnīra B gr. tabula

1. "Skrunda" - 18 p.

2. "Policija 1" - 9 p.

3. "Ardeks 1" - 9 p.

4. "Ardeks 2" - 9 p.

5. "Lutriņi" - 9 p.

6. "Saldus FK jaunieši 2" - 6 p.

7. "Policija 2" - 0 p.

8. "Tehnikums" - 0 p.

SVARCELŠANA

Tukumā, Visvalža Brieža kausa izcīņas sacensībās junioriem piedalījās 5 saldenieki. Kausu par absolūti labāko rezultātu un 100 dolāru naudas balvu saņēma Māris Andžāns, kurš svara kategorijā līdz 69 kg izcīnīja 1. vietu un uzstādīja jaunus rajona rekordus pieaugušajiem un personīgos rekordus. Viņa rezultāts - 252,5 (117,5+135) kg.

Svarā līdz 85 kg 2. vieta Gintam Tarakānovam ar rezultātu 232,5 (102,5+130) kg. Absolūtajā vērtējumā viņam 6. vieta.

Svarā līdz 77 kg 3. vieta Mārtiņam Vekšam, kura rezultāts bija 190 (80+110) kg. Priekšpēdējā 8. vieta svarā līdz 56 kg Eināram Jakovļevam, bet Harijs Pilinovičs sv. līdz 62 kg pēc raušanas vingrinājuma izpildīšanas bija 4. vietā, taču grūšanā nestartēja.

6. aprīlī plkst. 11 notiks Saldus meistarsacīkstes svarcelšanā jauniešiem un junioriem.

MOTOSPORTS

No treniņnometnes BeļģijāŹun Holandē mājup atgriezies Aigars Bobkovs. ViņšŹpiedalījies vairākās sacensībās, taču motocikla tehnisku kļūmju dēļ tās bijušas neveiksmīgas.

Šajā sezonā Aigars piedalīsies visos Eiropas čempionāta posmos 125 cm3 klasē.